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وطنية

العلوي‭ ‬تعلن‭ ‬إفلاس‭ ‬التقاعد

منذ 29 ثانية
نادية‭ ‬فتاح‭ ‬العلوي‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭  (‬أرشيف‭)‬
توجه‭ ‬نحو‭ ‬رفع‭ ‬السن‭ ‬والاقتطاعات‭ ‬ونقابة‭ ‬‮«‬البام‮»‬‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬انفجار‭ ‬اجتماعي أعلنت‭ ‬نادية‭ ‬فتاح‭ ‬العلوي،‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬عن‭ ‬إفلاس‭ ‬قريب‭ ‬لصناديق‭ ‬التقاعد،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬واعية‭ ‬بظروف‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الصعبة،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬إصلاحا‭ ‬شموليا‭ ‬لكافة‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬المتقاعد‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معاشه‭.‬ ‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ” ‬الصباح‭” ‬إن‭أكمل القراءة »


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