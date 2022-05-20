وطنية
العلوي تعلن إفلاس التقاعد
توجه نحو رفع السن والاقتطاعات ونقابة «البام» تحذر من انفجار اجتماعي أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن إفلاس قريب لصناديق التقاعد، وأكدت أن الحكومة واعية بظروف المتقاعدين الصعبة، ما يتطلب إصلاحا شموليا لكافة أنظمة التقاعد حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على معاشه. وقالت مصادر ” الصباح” إنأكمل القراءة »
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