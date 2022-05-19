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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
معمرة‭ ‬تحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬128 احتفلت‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقية‭ ‬جوانا‭ ‬مازيبوكو،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬الـ128،‭ ‬ويعتقد‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬معمرة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬ولدت‭ ‬مازيبوكو‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ماي‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1894،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬عاشت‭ ‬الاستعمار‭ ‬البريطاني‭ ‬والفصل‭ ‬العنصري‭ ‬وحربين‭ ‬عالميتين‭. ‬وتنسب‭ ‬مازيبوكو‭ ‬الفضل‭ ‬لحياتها‭ ‬الطويلة‭ ‬إلى‭ “‬طبق‭ ‬سحري‭” ‬عبارة‭أكمل القراءة »


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