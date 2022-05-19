الصباح الفني
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معمرة تحتفل بعيد ميلادها 128 احتفلت الجنوب إفريقية جوانا مازيبوكو، الأسبوع الماضي، بعيد ميلادها الـ128، ويعتقد أنها أكبر معمرة على قيد الحياة حول العالم. ولدت مازيبوكو في 11 ماي من عام 1894، أي أنها عاشت الاستعمار البريطاني والفصل العنصري وحربين عالميتين. وتنسب مازيبوكو الفضل لحياتها الطويلة إلى “طبق سحري” عبارةأكمل القراءة »
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