الصباح الفني
الشارقة القرائي يستأنف الحياة بعد الحداد
موزعون وناشرون يناقشون إكراهات حضور الكتاب بين الورقي والرقمي دبت الحركة والحياة من جديد، الثلاثاء الماضي في أروقة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بعد ثلاثة أيام استسلم فيها الفضاء لطقوس الحداد التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة على وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي الجمعة الماضي، علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا