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الصباح الفني

الشارقة‭ ‬القرائي‭ ‬يستأنف‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬الحداد

منذ دقيقتين
جانب‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ (‬خاص‭)‬
موزعون‭ ‬وناشرون‭ ‬يناقشون‭ ‬إكراهات‭ ‬حضور‭ ‬الكتاب‭ ‬بين‭ ‬الورقي‭ ‬والرقمي دبت‭ ‬الحركة‭ ‬والحياة‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬القرائي‭ ‬للطفل،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬استسلم‭ ‬فيها‭ ‬الفضاء‭ ‬لطقوس‭ ‬الحداد‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬رئيسها‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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