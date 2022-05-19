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تجديد‭ ‬السيارات‭ ‬العتيقة‭… ‬الصناعة‭ ‬الفنية

منذ 3 دقائق
محمد إلى جانب طاقمه وسط الورشة (خاص)
خريج‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬اختار‭ ‬إنشاء‭ ‬مقاولة‭ ‬لخدمة‭ ‬هواة‭ ‬فن‭ ‬الديكور‭ ‬الخاص‭ ‬بالسيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬والكلاسيكية‭ ‬ محمد‭ ‬جوهري،‭ ‬شاب‭ ‬ثلاثيني،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يستحقون‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليهم‭ ‬ضمن‭ ‬زاوية‭ “‬قافزين‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استطاعوا‭ ‬تحقيق‭ ‬ذواتهم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المقاولات‭ ‬الذاتية،‭ ‬ليصبح‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يعول‭ ‬عليهم‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وإنعاش‭أكمل القراءة »


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