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تجديد السيارات العتيقة… الصناعة الفنية
خريج التجارة الدولية اختار إنشاء مقاولة لخدمة هواة فن الديكور الخاص بالسيارات الجديدة والكلاسيكية محمد جوهري، شاب ثلاثيني، من بين الشباب الذين يستحقون تسليط الضوء عليهم ضمن زاوية “قافزين”، بعد أن استطاعوا تحقيق ذواتهم في عالم المقاولات الذاتية، ليصبح واحدا من المستثمرين الذين يعول عليهم للمساهمة في الاقتصاد وإنعاشأكمل القراءة »
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