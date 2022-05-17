الرئيس السابق للحكومة الإسبانية يؤكد دعمه لقرار سانشيز بشأن الصحراء

دافع خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو ، الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، عن قرار بيدرو سانشيز ، رئيس الحكومة الإسبانية، بعدم التشاور مع المجموعات السياسية الأخرى في البرلمان حول تغيير الموقف الإسباني بشأن الصحراء.

وأكد خوسيه، حسب مصادر إعلام إسبانية، أن رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، لم يبلغه بالحادثة التي وقعت في جزيرة “بيريجيل” ، مشيرا إلى أن “السرية تطبع المفاوضات الثنائية المهمة، التي تهدف إلى حل مشكلة أزمة خطيرة كهذه”.

وفي السياق ذاته، شدد زاباتيرو على أن موقفه من الصحراء ، كما أعرب عنه خلال فترة ولايته ، مطابق تماما لموقف سانشيز ، إذ يعتبر “مبادرة الحكم الذاتي المغربي للصحراء، الأصلح والأنصف والأكثر قابلية للاستمرار”.

(ي.ع)