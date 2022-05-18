fbpx
حوادث

حادثة‭ ‬تودي‭ ‬بحياة‭ ‬شاب‭ ‬بالجديدة

منذ 5 دقائق
لقي‭  ‬شاب‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬الثالث‭  ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬سير‭ ‬مروعة‭ ‬وأصيب‭ ‬مرافقه‭ ‬إصابات‭ ‬بالغة،‭ ‬ووقعت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬بالتقاطع‭ ‬الطرقي‭ ‬المحاذي‭ ‬لملعب‭ ‬الأشهب‭ ‬وسط‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بين‭ ‬سيارة‭ ‬خفيفة‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متنها‭  ‬شابين‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬الطريق‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬شارع‭ ‬عبد‭ ‬الرحمان‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة