الرياضة
تواركة بالقسم الأول بعد 18 سنة
عاد بحلة جديدة ووضع برنامجا لخمس سنوات عاد اتحاد تواركة لكرة القدم إلى القسم الوطني الأول بعد 18 سنة قضاها بين أقسام الهواة والقسم الوطني الثاني، وفشلت جميع محاولاته لاستعادة مكانته بين أندية الصفوة في البطولة الوطنية. صعود للمرة الخامسة وتعد هذه المرة الخامسة التي يتمكن فيها اتحاد تواركة، منأكمل القراءة »
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