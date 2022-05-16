الصباح الفني
”الرواية والمجتمع” موضوع ندوة بالجديدة
قراءة في روايتين لحسن قرنفل وإدريس طاهي احتضن مركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، منتصف الأسبوع الماضي، فعاليات الندوة الوطنية في موضوع “الرواية والمجتمع”. واستضافت الندوة المنظمة من قبل شعبة اللغة الفرنسية وآدابها، ومختبر الترجمة، وجمعية أصدقاء ابن زيدون، كل من الكاتب حسن قرنفلأكمل القراءة »
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