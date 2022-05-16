اذاعة وتلفزيون
بسطاوي يعود بعد الاعتزال
القاعات تعرض “قرعة دمريكان” من بطولته رغم موقفه الجديد من التمثيل أثار الممثل الشاب هاشم بسطاوي، بعد إعلان موقفه من الفن والتمثيل، وإعلان اعتزاله، جدلا كبيرا، لكنه وجد نفسه، رغم كل ذلك، عائدا إلى القاعات السينمائية من خلال فيلم جديد يحمل عنوان “قرعة دمريكان” من اخراج هشام الركراكي. ويجسد بسطاوي الذي فاجأ الكثيرينأكمل القراءة »
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