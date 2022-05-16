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الرياضة

منتخب “فوتسال” يواجه الرأس الأخضر وجزر القمر

منذ 13 دقيقة
يدخل معسكرا جديدا بمشاركة 17 لاعبا ستة منهم من شباب المحمدية سيواجه المنتخب الوطني داخل القاعة منتخبي الرأس الأخضر وجزر القمر في أواخر ماي بالقاعة المغطاة، التابعة لمركز محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، في سياق استعداداته للاستحقاقات المقبلة. وعلمت «الصباح» أن المنتخبين المذكورين أبديا رغبة قوية في مواجهة أسودأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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