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الضريبة… العدالة المفقودة

منذ دقيقة واحدة
محظوظون ومستفيدون من ريع الاستثناءات يعرقلون أي إصلاحات تروم إقرار المساواة أمام الضريبة يعاني النظام الضريبي غياب العدالة الجبائية، إذ أن قلة من المواطنين هم الذين يؤدون القسط الأكبر من الواجبات الضريبية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن 75 في المائة من موارد الضريبة على الدخل تقتطع من مداخيلأكمل القراءة »


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