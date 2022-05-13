الرياضة
السريع يطبع 3600 تذكرة لمباراة الرجاء
طبع سريع وادي زم 3600 تذكرة، وضعت رهن إشارة الجماهير، لمتابعة المباراة الهامة أمام الرجاء الرياضي، التي تجرى بعد غد (الأحد)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. وعلمت «الصباح» أنه تم تخصيص 500 تذكرة لجماهير الرجاء، مقابل 3100 تذكرة لمناصري سريع وادي زم، أي إضافة 400أكمل القراءة »
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