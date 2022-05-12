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اذاعة وتلفزيون

18 دولة في مهرجان سوس السينمائي

منذ دقيقتين
تكريم أحجام وأشاوي وشويكة والتركي وورشات للطلبة يواصل مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير فعاليات الدورة الرابعة عشرة بأيت ملول إلى غاية السبت المقبل، بعرض أفلام من 18 دولة تتوزع بين الفيلم الروائي القصير، والفيلم الوثائقي القصير. وتدخل الأفلام المشاركة في الدورة 14، المسابقة الرسمية للفوز بجوائز المهرجان، ففي صنف الفيلمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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