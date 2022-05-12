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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
الحمل‭ ‬خلسة‭ ‬اعتداء‭ ‬جنسي حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬إقليمية‭ ‬في‭ ‬بيليفيلد‭ (‬ألمانيا‭) ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬على‭ ‬زوجها،‭ ‬بسبب‭ ‬محاولتها‭ ‬الحمل‭ ‬منه‭ ‬دون‭ ‬علمه‭. ‬وقالت‭ ‬محطة‭ “‬دي‭ ‬دبليو‭” ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمت‭ ‬لصالح‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬42‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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