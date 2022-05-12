الصباح الفني
لقطات
الحمل خلسة اعتداء جنسي حكمت محكمة إقليمية في بيليفيلد (ألمانيا) على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على زوجها، بسبب محاولتها الحمل منه دون علمه. وقالت محطة “دي دبليو” أن المحكمة حكمت لصالح الرجل الذي يبلغ من العمر 42 عاما، بعد أن تبينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا