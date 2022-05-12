ملف الصباح
شيـوخ “البـوز”… تجـار الفتـاوى
ينافسون “روتيني اليومي” في نسب المشاهدة ويغلفون خطابهم الديني بالصراخ أو “التريكيل” لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي فضاء رحبا بالنسبة إلى الفنانين والمشاهير، الذين ينشرون فيها جديدهم ويتفاعلون من خلالها مع جمهورهم فحسب، بل وجد فيها المفتون والدعاة وشيوخ الدين، ضالتهم أيضا، ومنحتهم مساحة أكبر لنشر “فكرهم”، سواء كان معتدلاأكمل القراءة »
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