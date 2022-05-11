الصباح الـتـربـوي
محو الأمية… الإنجاز والصعوبات
خارطة طريق جديدة تعتمد الشراكة والتواصل وتعبئة الفاعلين واعتبار الموضوع مسؤولية الجميع تداولت وزارات وحكومات، منذ الاستقلال، في ملف محاربة الأمية وتعددت المقاربات وزوايا المعالجة قبل الاهتداء إلى الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في السنوات الأخيرة، إذ وضعت خارطة طريق ترصد معالم الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية التي تم تنزيلها على المستوىأكمل القراءة »
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