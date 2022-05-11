اذاعة وتلفزيون
مفاجآت على “نتفليكس” في ماي
استهلت خدمة البث “نتفليكس” برنامجها بعد نهاية رمضان٬ بإضافة أولى دفعات أعمالها الشهرية الجديد٬ ضمن قائمة اشتملت على العديد من العروض التلفزيونية المرتقبة، منها مسلسلات وأفلام وبرامج متنوعة.. التي يحل في مقدمتها الجزء الأول من الموسم الرابع لمسلسل ” أشياء غريبة”. ويرجح لجوء “نتفليكس” إلى طرح بعض المفاجآت غير المتوقعةأكمل القراءة »
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