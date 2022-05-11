الرياضة
240 مشاركا في كأس محمد السادس للكراطي
13 رياضيا مغربيا يبحثون عن التتويج بالرباط تشهد الدورة 16 من كأس محمد السادس الدولية للكراطي، إحدى المراحل السبع للعصبة الأولى، مشاركة 240 رياضيا، يمثلون 38 بلدا، ومصنفون ضمن 100 الأوائل عالميا. وتنطلق البطولة بعد غد (الجمعة)، وتستمر إلى الأحد المقبل، حسب المنظمين، وتقام بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأميرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا