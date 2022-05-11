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الرياضة

240 مشاركا في كأس محمد السادس للكراطي

منذ 12 دقيقة
13 رياضيا مغربيا يبحثون عن التتويج بالرباط تشهد الدورة 16 من كأس محمد السادس الدولية للكراطي، إحدى المراحل السبع للعصبة الأولى، مشاركة 240 رياضيا، يمثلون 38 بلدا، ومصنفون ضمن 100 الأوائل عالميا. وتنطلق البطولة بعد غد (الجمعة)، وتستمر إلى الأحد المقبل، حسب المنظمين، وتقام بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأميرأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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