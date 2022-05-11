الرياضة
الكرة النسوية تستنجد بالتجربة الأمريكية
تجري خديجة إيلا، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، جولة بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الجاري، للبحث عن آخر مستجدات الكرة النسوية، قصد استغلالها في تطوير اللعبة بالمغرب. وعلمت “الصباح”، أن زيارة خديجة إيلا للولايات المتحدة الأمريكية تأتي في إطار، تطوير كرة القدم النسوية بالمغرب، إذ تسعى إلى الوقوف على تدبيرأكمل القراءة »
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