الصباح الفني
سعيدة شرف في حفل ببلجيكا
تستعد سعيدة شرف لإحياء حفل فني يوم رابع عشر ماي الجاري ببلجيكا، حيث ستلتقي جمهورها وتؤدي باقة من الأغاني الخاصة بها ومن ريبروتوار الأغنية المغربية. وبدأت شرف في الترويج لحفلها الفني، كما دعت أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمهجر ليكونوا في الموعد لمتابعة فقراته عبر نشر ملصقه على حساباتها الرسمية علىأكمل القراءة »
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