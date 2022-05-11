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الصباح الفني

سعيدة‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ببلجيكا

منذ 5 دقائق
تستعد‭ ‬سعيدة‭ ‬شرف‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬يوم‭ ‬رابع‭ ‬عشر‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭ ‬ببلجيكا،‭ ‬حيث‭ ‬ستلتقي‭ ‬جمهورها‭ ‬وتؤدي‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬ومن‭ ‬ريبروتوار‭ ‬الأغنية‭ ‬المغربية‭.‬ وبدأت‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لحفلها‭ ‬الفني،‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬المقيمة‭ ‬بالمهجر‭ ‬ليكونوا‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬لمتابعة‭ ‬فقراته‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬ملصقه‭ ‬على‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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