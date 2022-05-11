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اذاعة وتلفزيون

“لاروسي” تغني من وحي طنجة

منذ 4 دقائق
الفنانة المغربية الهولندية تعاونت في أغنيتها الجديدة مع “لورانس” و”أسعد” أعلنت الفنانة المغربية الهولندية هند العروسي، الملقبة باسم “لاروسي”، عن إطلاق أغنيتها الجديدة ” Cinnamon”، بالتعاون مع المخرج اللبناني عادل سرحان، حيث استوحت فكرة الفيديو كليب الخاص بالأغنية من “القرفة” ذات الرائحة التي يفوح منها عبق التراث، ومن طقوس وعاداتأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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