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“لاروسي” تغني من وحي طنجة
الفنانة المغربية الهولندية تعاونت في أغنيتها الجديدة مع “لورانس” و”أسعد” أعلنت الفنانة المغربية الهولندية هند العروسي، الملقبة باسم “لاروسي”، عن إطلاق أغنيتها الجديدة ” Cinnamon”، بالتعاون مع المخرج اللبناني عادل سرحان، حيث استوحت فكرة الفيديو كليب الخاص بالأغنية من “القرفة” ذات الرائحة التي يفوح منها عبق التراث، ومن طقوس وعاداتأكمل القراءة »
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