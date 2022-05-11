fbpx
الرياضة

الزاكي ينفي تلقيه عرضا ليبيا

منذ 12 دقيقة
نفى بادو الزاكي، عضو الإدارة التقنية، توصله بعرض لتدريب المنتخب الليبي. وأكد الزاكي في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أنه مستعد لمناقشة أي عرض جدي، يحترم مسيرته الكروية حارسا ومدربا، وقال” مرتبط مع الجامعة، وأي قرار بشأن مستقبلي، سأتخذه بالتشاور مع فوزي لقجع». وتداولت وسائل إعلام ليبية، نبأ اقتراب الزاكي منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة