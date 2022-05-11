الرياضة
الزاكي ينفي تلقيه عرضا ليبيا
نفى بادو الزاكي، عضو الإدارة التقنية، توصله بعرض لتدريب المنتخب الليبي. وأكد الزاكي في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أنه مستعد لمناقشة أي عرض جدي، يحترم مسيرته الكروية حارسا ومدربا، وقال” مرتبط مع الجامعة، وأي قرار بشأن مستقبلي، سأتخذه بالتشاور مع فوزي لقجع». وتداولت وسائل إعلام ليبية، نبأ اقتراب الزاكي منأكمل القراءة »
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