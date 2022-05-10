الأولى
موظفون يفضحون اختلالات الإدارة
كشف المشاركون في مؤتمر جهوي تأسيسي لاتحاد النقابات الوطنية، أول أمس الأحد، بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالرباط ما آلت إليه أوضاع قطاعات الشباب والثقافة والتواصل تخبطها في مشاكل لا حصر لها تعيق الموظفين عن القيام بمهامهم على أحسن وجه، وتحرم المواطنين من خدمات هم في أمس الحاجة إليها. وعبر المؤتمرونأكمل القراءة »
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