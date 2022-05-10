حوادث
حجز مخدرات بطاكسي
تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمريرت، أخيرا، من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 سنة و46 ، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات. وأوقفت عناصر الشرطة بمدينة مريرت المشتبه فيهما الرئيسيين على متن سيارة أجرة من الصنف الأول، قادمة منأكمل القراءة »
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