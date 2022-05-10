مجتمع
الإدمـــان لــيــس جــريـمـة
المجلس الاقتصادي أوصى باعتباره مرضا يتطلب علاجا قابلا للتكفل به في سابقة دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى رفع التجريم عن استهلاك المخدرات أداة لضمان العلاج من الإدمان عليها، في مذكرة رأي تقدم بها في إطار إحالة ذاتية. وطالب المجلس بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفهأكمل القراءة »
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