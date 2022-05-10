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مجتمع

الإدمـــان لــيــس جــريـمـة

منذ 10 دقائق
TO GO WITH AFP STORY BY SAMER AL-ATRUSH A man prepares a hashish joint at his home in Cairo on April 4, 2010. Egypt's market for the illegal drug hashish is going through a shortage that is stoking a wide variety of theories, many of them coloured by a sense of widespread distrust towards the government. AFP PHOTO/VICTORIA HAZOU
المجلس الاقتصادي أوصى باعتباره مرضا يتطلب علاجا قابلا للتكفل به في سابقة دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى رفع التجريم عن استهلاك المخدرات أداة لضمان العلاج من الإدمان عليها، في مذكرة رأي تقدم بها في إطار إحالة ذاتية. وطالب المجلس بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفهأكمل القراءة »


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