الرئيس التركي يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعبر الرئيس التركي، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني لجلالة الملك، معربا عن متمنياته بأن يحمل هذا العيد المقدس، “الذي نتشاطر فيه مشاعر الوحدة والتضامن والأخوة”، السلام والطمأنينة للعالم الإسلامي، وكذا العالم أجمع.

وبهذه المناسبة، جدد الرئيس أردوغان التعبير، باسمه وباسم الشعب التركي، عن أطيب تمنياته لجلالة الملك بالصحة والسعادة، وبالرخاء والرفاهية للشعب المغربي الشقيق.