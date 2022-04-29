أمير المؤمنين يحيي ليلة القدر المباركة

قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الخميس 26 رمضان 1443 هـ، الموافق 28 أبريل 2022، بإحياء ليلة القدر المباركة.

وبهذه المناسبة الدينية الكريمة، أدى جلالة الملك صلاة العشاء والتراويح، وقام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بختم صحيح البخاري بين يدي مولانا أمير المؤمنين.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة، فقد حرص جلالة الملك، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص، وبحضور جد محدود.

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.