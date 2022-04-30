اذاعة وتلفزيون
“قصيدة لمياء” يفتتح مهرجان “فيكام”
حضور مكثف لفنانين ومنتجي أفلام سينما التحريك أعلنت مؤسسة “عائشة” بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس، عن تنظيم الدورة العشرين للمهرجان الدولي لسينما التحريك (فيكام)، خلال الفترة المتراوحة بين الجمعة 6 ماي المقبل والأربعاء 11 منه. وكشفت المؤسسة نفسها أن الدورة 20 ستفتتح بفيلم “قصيدة لمياء” في عرضه ما قبل الأولأكمل القراءة »
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