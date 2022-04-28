الرياضة
أقدام مغربية تهزم الأشبال أمام إسبانيا
أخوماش ونناح يسجلان في مرمى المنتخب الوطني تلقى المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة هزيمة أمام نظيره الإسباني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وجاءت الهزيمة بأقدام مغربية، بعد أن سجل أنس نناح الهدف الأولأكمل القراءة »
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