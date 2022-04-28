بالصور … حملة موسعة لتنظيف مقابر تطوان بمناسبة رمضان

بمناسبة شهر رمضان الأبرك دشن الإنعاش الوطني بعمالة تطوان، بتنسيق وتعاون مع الجماعة الحضرية، حملة تنظيف لمقابر المدينة.

الحملة التي انطلقت بإزالة الحشائش والنباتات التي كانت قد غزت قبور وممرات بالمقبرة الإسلامية بتطوان، تعبأت لها عناصر الإنعاش الوطني، مدعومة بآليات جماعة تطوان، إذ لقيت العملية خلال هذه السنة استحسانا من طرف المواطنين، الذين واكبوا كيف تضافرت الجهود خلال هذا الشهر الأبرك لإنجاح حملة التنظيف التي انطلقت استعدادا ليوم زيارة المقابر، الذي يلي ليلة الاحتفاء بليلة القدر، حيث دأب سكان مدينة تطوان على غرار باقي المدن على زيارة قبور موتاهم من أجل الترحم عليهم.

وشملت الحملة تنظيف وإزالة مخلفات البناء، التي يعمد بعض السكان إلى إلقائها بمحيط المقبرة الإسلامية، مما يعيق مرور العربات والآليات.

يذكر، أن مصالح الإنعاش الوطني بعمالة تطوان كانت تتدخل كل سنة من أجل تنظيف المقبرة بتعليمات من عامل الإقليم، لكن خلال هذه السنة انخرط مجلس جماعة تطوان الجديد في هذه العملية التي تحفظ القبور وتصون حرمات الموتى.

يوسف الجوهري (تطوان)