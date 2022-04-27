بانوراما
اليهودية والإسلام… جدال وصراع
مع إبراهيم عيسى 1 عمر بن الخطاب كان حريصا على تقريب كعب الأحبار إليه ليس أبدا ممنوعا أو مرفوضا الاختلاف مع الموروثات، امتثالا ل “هذا ما وجدنا عليه آباءنا”، كما ليس من الحصافة والرجاحة والفطنة التقدم إلى الأمام بالقطع مع الماضي، فليس هناك قطيعة بين الحاضر والماضي، لكن الهدف أنأكمل القراءة »
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