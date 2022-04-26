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الصباح الفني

زاكورة‭ ‬تستعد‭ ‬لمهرجانها‭ ‬الوثائقي

منذ 17 ثانية
الناقد‭ ‬العراقي‭ ‬نديم‭ ‬العبدلله‭ (‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬بزاكورة،‭ ‬انطلاق‭ ‬الاستعداد‭ ‬للدورة‭ ‬العاشرة‭ ‬للمهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬العربي‭ ‬الإفريقي‭ ‬للفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬السينمائي‭ ‬بزاكورة،‭ ‬متوقعة‭ ‬انطلاق‭ ‬فعالياتها‭ ‬25‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭ ‬لتستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬ وحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة،‭ ‬فإن‭ ‬الدورة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬المهرجان،‭ ‬ستعرف،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مديرها‭ ‬الفني‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والناقد‭ ‬العراقي‭ ‬البريطاني‭ ‬نديم‭ ‬العبد‭ ‬الله،‭أكمل القراءة »


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