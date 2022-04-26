الصباح الفني
زاكورة تستعد لمهرجانها الوثائقي
أعلنت جمعية الفيلم الوثائقي بزاكورة، انطلاق الاستعداد للدورة العاشرة للمهرجان الدولي العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي السينمائي بزاكورة، متوقعة انطلاق فعالياتها 25 نونبر المقبل لتستمر إلى غاية 27 من الشهر ذاته. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الدورة المقبلة من المهرجان، ستعرف، تحت إشراف مديرها الفني الأكاديمي والناقد العراقي البريطاني نديم العبد الله،أكمل القراءة »
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