حوادث
مهندس احترف النصب بالجديدة
سلب صاحب شركة مليارا بأساليب احتيال أحيلت على القضاء بالجديدة، أخيرا، واحدة من أخطر عمليات النصب والاحتيال في الإقليم بطلها مهندس وشقيقه انتقيا ضحاياهما بعناية فائقة وتمكنا من سلبهم مبالغ مالية قدرت بمئات الملايين قبل أن يقعا في قبضة العدالة. انكشفت ألاعيب المهندس وشقيقه حينما توصل واحد من ضحاياهما إلىأكمل القراءة »
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