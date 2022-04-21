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حوادث

مهندس احترف النصب بالجديدة

منذ 19 ثانية
papiers administratifs
سلب صاحب شركة مليارا بأساليب احتيال أحيلت على القضاء بالجديدة، أخيرا، واحدة من أخطر عمليات النصب والاحتيال في الإقليم بطلها مهندس وشقيقه انتقيا ضحاياهما بعناية فائقة وتمكنا من سلبهم مبالغ مالية قدرت بمئات الملايين قبل أن يقعا في قبضة العدالة. انكشفت ألاعيب المهندس وشقيقه حينما توصل واحد من ضحاياهما إلىأكمل القراءة »


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