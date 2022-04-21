بانوراما
الشركة الوطنية لتكوين الإرهابيين
الحرب القذرة… مأساة جزائرية 4 عسكريون سفاحون ارتكبوا جرائم قتل واختلقوا أعمالا إرهابية قال فرديناندور أمبوزيماتو، رئيس الشرف المساعد لمحكمة النقض العليا في إيطاليا، والقاضي الذي اشتهر بالتحقيقات عن المافيا والفساد، في تقديم الكتاب، إن الحرب القذرة شهادة مثيرة على المأساة الجزائرية لواحد من أبطالها، حبيب سويدية، ضابط سابق فيأكمل القراءة »
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