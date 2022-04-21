حوادث
محاكمة شبكة إجهاض بأزرو
يتابع ضمنها ممرض وزميله بتهمة مزاولة الطب بوجه غير قانوني تواصل ابتدائية أزرو، زوال اليوم (الخميس)، محاكمة شبكة إجهاض فككت بعد إصابة زوجة حامل هجرها زوجها قبل شهور، بمضاعفات صحية إثر إجهاضها بعدما حملت من علاقة غير شرعية. ويمثل أمامها 4 متهمين يتابعون في ملفين منفصلين ينتظر ضمهما لوحدة موضوعهما.أكمل القراءة »
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