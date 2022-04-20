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ملثم يقود سطوا مسلحا بالمحمدية

منذ 16 ثانية
يسود التوجس والخوف بقيادة سيدي موسى بن علي، سيما بمنطقة «الرزازقة»، من عمليات سطو باستعمال الأسلحة البيضاء، إذ عزز السكان من الحماية الشخصية باستنفار كلاب شرسة وإحكام إغلاق الأبواب، سيما بالمنازل التي توجد وسط حقول أو بعيدة عن التجمعات. وأوردت مصادر “الصباح” أن سبب التوجس والخوف، يعود إلى الاعتداءات والسرقاتأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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