fbpx
بانوراما

الأوربيون يفضلون المصالح على حقوق الإنسان

منذ دقيقتين
People carry debris after a truck bomb exploded in a residential area east of Algiers early Sunday Oct 29, 1995 killing at least six people, injuring 83 others and destroying a five-storey building (visible in background). The target apparently was a nearby police station, located in Rouiba, a town 15-kms (9 miles) east of Algiers. Algeria 's civil war broke outin January 1992 after the army canceled leigislative elections that a Muslim fundamentalist party was poised to win. Presidential elections arescheduled next Nov 16.(AP Photo)
الحرب القذرة… مأساة جزائرية 3 الجيش اغتال آلاف من أقرباء أشخاص يفترض أنهم إرهابيون  قال فرديناندور أمبوزيماتو، رئيس الشرف المساعد لمحكمة النقض العليا في إيطاليا، والقاضي الذي اشتهر بالتحقيقات عن المافيا والفساد، في تقديم الكتاب، إن الحرب القذرة شهادة مثيرة على المأساة الجزائرية لواحد من أبطالها، حبيب سويدية، ضابط سابقأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة