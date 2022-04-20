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المغاربة يشعرون بالحرية في “فيسبوك”

منذ دقيقة واحدة
BANGKOK, THAILAND - May 2, 2018: Facebook social media app logo on log-in, sign-up registration page on mobile app screen on iPhone X (10) in person's hand working on e-commerce shopping business
دراسة لـ “سونيرجيا” خلصت إلى أن 58 في المائة يعتبرونه منصة فاسدة طالما اختلفت آراء المغاربة حول منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيها قنوات حرة للتعبير، وبين من يراها منصات فاسدة، لكن دراسة أنجزتها مؤسسة “سونيرجيا”، تحمل الجواب الفصل في ما إذا كان المغاربة يشعرون بالراحة في هذه المنصات.أكمل القراءة »


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