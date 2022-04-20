الأولى
المغاربة يشعرون بالحرية في “فيسبوك”
دراسة لـ “سونيرجيا” خلصت إلى أن 58 في المائة يعتبرونه منصة فاسدة طالما اختلفت آراء المغاربة حول منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيها قنوات حرة للتعبير، وبين من يراها منصات فاسدة، لكن دراسة أنجزتها مؤسسة “سونيرجيا”، تحمل الجواب الفصل في ما إذا كان المغاربة يشعرون بالراحة في هذه المنصات.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا