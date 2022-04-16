اذاعة وتلفزيون
“فسيفساء المعمار” على “الثقافية”
المرجاني يرصد مظاهر الثقافة والتراث بفاس في المعمار والصنائع اختار حميد المرجاني، معد ومقدم برنامج “أطلس المغرب” على قناة “الثقافية” أن يخصص حلقة منه خلال رمضان الجاري لموضوع “فسيفساء المعمار والفنون بفاس”. ويتناول المرجاني في الحلقة التي تبث الاثنين المقبل السياق التاريخي لفاس مع إبراز أهم المراحل، والدول التي اتخذتأكمل القراءة »
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