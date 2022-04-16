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الصباح الفني

قالوا

منذ ساعتين
حشرات‭ ‬صالحة‭ ‬للأكل أدخل‭ ‬تغير‭ ‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تبيع‭ ‬الحشرات‭ ‬للطعام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬انتقالي‭ ‬مقلق‭. ‬وقد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬تحديث‭ ‬قانون‭ ‬معايير‭ ‬الغذاء‭ ‬لمنع‭ ‬التجار‭ ‬البريطانيين‭ ‬من‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬ترتيبات‭ ‬انتقالية‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »


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