الصباح الفني
قالوا
حشرات صالحة للأكل أدخل تغير قانون التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشركات التي تبيع الحشرات للطعام في المملكة المتحدة، في وضع انتقالي مقلق. وقد طلب من الوزراء تحديث قانون معايير الغذاء لمنع التجار البريطانيين من التخلف عن نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في ظل غياب أي ترتيبات انتقالية بعدأكمل القراءة »
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