الرياضة
غوارديولا يدخل تاريخ العصبة
دخل الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تاريخ عصبة أبطال أوربا، بتأهله لنصف نهاية المسابقة، للمرة التاسعة في مسيرته. وأوضحت شبكة “أوبتا” أن غوارديولا وصل نصف النهائي أربع مرات مع برشلونة، وثلاث مع بايرن ميونخ، إضافة إلى مرتين مع مانشستر سيتي، إذ وصل للنهائي في العام الماضي وخسره أمام تشيلسي.أكمل القراءة »
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