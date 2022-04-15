الرياضة
الإضراب يشل المولودية
اللاعبون يهددون بمقاطعة مباراة طنجة ومستحقات تعود للموسم الماضي أضرب لاعبو مولودية وجدة لكرة القدم عن التداريب، أول أمس (الأربعاء)، وطلبوا من هلال الطاير، مدرب الفريق التدخل لدى إدارة النادي من أجل صرف مستحقاتهم، قبل إجراء مباراة اتحاد طنجة المقررة الأسبوع. وسبق للاعبي مولودية وجدة أن هددوا بالإضراب، وتلقوا وعوداأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا