اذاعة وتلفزيون
ورشات فنية للتربية على المواطنة والتسامح
تتواصل بدار الشباب 20 غشت بوادي زم، فعاليات ورشات الفنان ياسين الهليل، في إطار الأنشطة التي يدعمها برنامج “أكت فور كومينوتي خريبكة”، والخاصة بمجال الثقافة والفن. ويتضمن برنامج هذه الورشات الفنية، التي انطلقت دجنبر الماضي، تلقين أطفال وادي زم، مجموعة من الأغاني الكرتونية المشهورة، والتي ستتوج خلال الحفل الختامي، بأوبراأكمل القراءة »
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