الرياضة
اختتام دوري المسلك بتيغسالين
اختتم بجماعة تيغسالين بإقليم خنيفرة الدوري الرمضاني لكرة القدم المصغرة في نسخته الثانية، والتي أطلق عليها اسم دورة المرحوم عبد العزيز لمسلك. وتوج فريق الأمل بطلا للدوري، بعد انتصاره على فريق النجوم بثلاثة أهداف مقابل واحد. وترمي هذه التظاهرة الرياضية، التي جاءت بناء على رغبة مجموعة من فعاليات المجتمع المدنيأكمل القراءة »
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