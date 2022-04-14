الأولى
الحرب في أوكرانيا… هجوم صامت على العالم النامي
نحث البلدان على الامتناع عن التكديس وإتاحة الاحتياطيات للبلدان الأكثر عرضة للمجاعة بقلم: أنطونيو غوتيريش * إذا كان الغزو الروسي كابوسا حقيقيا يعيشه الشعب الأوكراني بسبب الكارثة الإنسانية المهولة التي تسبب فيها، فإن هذه الحرب تتحول بسرعة أيضا إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى مَن لا حيلة لهم فيأكمل القراءة »
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