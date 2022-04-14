الرياضة
أبي الجعد يواصل صحوته
وسع اتحاد أبي الجعد الفارق عن مطارده اتحاد فتح إنزكان، إلى ثلاث نقاط، عقب فوزه الاثنين الماضي بملعبه البلدي، على جمعية أجيال الكردان، بأربعة أهداف لصفر، لحساب الدورة 26 من القسم الثاني هواة شطر الجنوب. وسيطر اتحاد أبي الجعد على أطوار المواجهة، إذ خلق مجموعة من الفرص على امتداد الشوطين،أكمل القراءة »
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