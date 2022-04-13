اذاعة وتلفزيون
مسابقة للمواهب الكوميدية بالأمازيغية
برمجة متنوعة على أثير الإذاعة خلال رمضان اختارت الإذاعة الأمازيغية خلال رمضان بث برنامج عبارة عن مسابقة للمواهب الكوميدية، والذي يفتح المجال لتباري 90 شابا، إذ سيقدمون خلال حلقات تصل مدة الواحدة منها ستا وعشرين دقيقة مجموعة من السكيتشات التي تتطرق إلى مواضيع مستوحاة من الحياة اليومية. وسيكتشف مستمعو الإذاعةأكمل القراءة »
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