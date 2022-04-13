الرياضة
فوز يفصل تزنيت عن الصعود
يتوفر على 60 نقطة ويبتعد بتسع نقاط عن مطارديه عزز اتحاد أمل تزينت موقعه في صدارة الترتيب بشطر الجنوب بالقسم الأول هواة، بعد عودته بفوز عريض من خارج ميدانه على حساب نجوم أوسرد، بأربعة أهداف لواحد، ضمن الدورة 26. ونجح فريق تزنيت في توسيع الفارق عن مطارديه المباشرين، شباب هوارةأكمل القراءة »
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