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وطنية

حركيون ضد اعتقال ناهبي المال العام

منذ 4 ساعات
اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، على لسان رئيسه إدريس السنتيسي، بمعاقبة مختلسي وناهبي المال العام بغرامات مالية كبيرة، ومصادرة ممتلكاتهم، الناتجة عن الفساد المالي، بدل إغراق السجون بلصوص المال العام. وجاء مقترح الحركيين تزامنا مع ارتفاع منسوب الحديث عن تنزيل «العقوبات البديلة»، في حق العديد من الأسماء، التي راكمت ثرواتأكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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