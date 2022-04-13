الرياضة
شركات الأندية في مهب الريح
الديون والتصريح الضريبي وهاجس الشفافية وراء عرقلة مشروع لقجع كشفت معطيات جديدة، أن هناك عرقلة واضحة لانتقال معظم الأندية الوطنية إلى شركات رياضية، بناء على الاتفاقية الموقعة أخيرا، لضمان إقلاع حقيقي لكرة القدم المغربية. ويتم بموجب الاتفاقية العمل بمقتضى قانون الشركات المنصوص عليه، بما في ذلك الديون العالقة، وبالتالي طيأكمل القراءة »
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